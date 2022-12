Basisschool BEMOK en Guldensporencollege Engineering krijgen net geen 140.000 euro Vlaamse subsidies, voor investeringen

Kortrijk/Waregem PORTRET. Dit is Sien, nieuw nationaal voorzitter van Jong CD&V: “Op álle lijsten één jongere in top drie, voor minder ga ik niet”

Sien Vandevelde (27) is verkozen tot nieuw nationaal voorzitter van Jong CD&V. De Kortrijkzane volgt Kevin Maas op. Wie is de talentvolle kleindochter van Hugo Verhenne, die in de jaren ‘60 van vorige eeuw met Jean-Luc Dehaene en Wilfried Martens zaliger in het ‘wonderbureau’ van toen Jong-CVP zat? “We moeten veel meer het levende geweten van de partij zijn”, vertelt Sien. Een portret.

4 december