Bart (64) stapt 2.250 kilometer om gocarts voor kinderen met beperking te financieren: “Voelde veel dankbaarheid als opvoeder, ik doe graag iets terug”

Kortrijk/RollegemKortrijkzaan Bart Laperre (64) stopt als opvoeder in De Kindervriend in Rollegem, waar kinderen met een mentale beperking gepaste zorg krijgen. Hij zet zijn pensionering kracht bij met een sponsortocht van 2.250 kilometer naar het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostella. Om met de opbrengst gocarts voor De Kindervriend te financieren. “Die gocarts zijn echt belangrijk, want sommige kinderen kunnen niet fietsen. Maar zo zijn ze toch buiten”, zegt Bart.

Bart Laperre start zijn tocht op de eerste dag van zijn pensioen, op vrijdag 1 april. Hij had als opvoeder in MFC De Kindervriend 33 jaar lang vooral lagere schoolkinderen met een mentale en soms ook fysieke beperking onder zijn hoede. “Die kinderen hangen aan onze lippen. Ze beseffen dat er iemand is die voor hen zorgt. We leren ze op een speelse manier zelfstandig worden. Ik was ook sportief graag met die gasten bezig, buiten.”

Quote 10.000 euro opbrengst moet lukken. Dat zou goed zijn voor zo’n tien nieuwe gocarts. Waar de kinderen van elke klas en leefgroep mee kunnen rijden Bart Laperre

“Het deed in dat kader altijd pijn om te zien hoe door intensief gebruik de meeste gocarts van De Kindervriend stuk of versleten zijn. Terwijl gocarts een prima alternatief zijn voor kinderen die niet kunnen fietsen. Want zo zijn ze toch actief en bewegen ze. In plaats van altijd televisie te kijken of met hun tablet bezig te zijn. Ik kon heel streng zijn als opvoeder, maar ik voelde vooral dankbaarheid. De kinderen waren blij als ik er was. Ze hadden me graag, ze kwamen me soms spontaan knuffelen. Met mijn tocht ‘Stappen om te Trappen’ doe ik iets terug. Ik hoop dat veel mensen bereid gaan zijn om te sponsoren. Ik denk dat 10.000 euro opbrengst moet lukken. Dat zou goed zijn voor zo’n tien nieuwe gocarts. Waar de kinderen van elke klas en leefgroep mee zouden kunnen rijden.”

Bart, gehuwd met Anne Hanssens (63) en vader van drie dochters, denkt tijdens de tweede week van juli aan te komen in Santiago de Compostella. Het plan is om elke dag zo’n 25 kilometer te wandelen. Wat niet zo vanzelfsprekend is, want Bart kreeg door slijtage bijna vier jaar geleden een kunstheup. “Tijdens het revalideren moest ik ook veel stappen. En zo besliste ik eind 2018 om nooit meer naar het werk te fietsen, maar te wandelen. Dat was voor mij elke werkdag heen en terug 14 kilometer tussen mijn huis in Hof te Walle in Kortrijk en De Kindervriend in Rollegem. Het was een goeie voorbereiding, voor mijn bedevaart naar Compostella.”

Volledig scherm Bart Laperre kreeg bijna vier jaar geleden een kunstheup. Maar dat houdt hem niet tegen. © Henk Deleu

Quote Onderweg overnacht ik in mijn tentje, bij gastvrije mensen thuis zoals in een tuinhuis of garage of in een goedkope B&B of hotel. Het wordt improvise­ren Bart Laperre

De tocht gaat eerst naar Doornik en daarna verder richting Reims. “Ik vermijd bewust de omgeving van Rijsel en Parijs omdat het er minder aangenaam wandelen is”, vertelt Bart. “Ik kies voor meer natuur en avontuur. Vanuit Reims gaat het verder naar Vézelay en Limoges en zo tot Saint-Jean-Pied-de-Port, aan de voet van de Pyreneeën. Van daaruit is het nog goed 700 kilometer. Onderweg overnacht ik in mijn tentje, bij gastvrije mensen thuis zoals in een tuinhuis of garage of in een goedkope B&B of hotel. Het wordt elke dag improviseren. Naast mijn tentje neem ik ook een luchtmatras en slaapzak mee, kledij, een poncho tegen de regen, beenkappen en medicatie. Koken onderweg doe ik niet. Ik neem wel een voorraad conserven mee en reken verder om te kunnen stoppen bij bakkers of slagers onderweg. De bedoeling is om zeker nooit zonder mondvoorraad te vallen.”

“Ik kies voor de tocht naar Compostella in Spanje omdat het een bezinnend en mediterend karakter heeft. Niet dat ik praktiserend gelovig ben, maar ik kreeg het tijdens mijn opvoeding wel met de paplepel binnen. En ik was vroeger nog actief in de kapel Sint-Theresia, op ’t Hoge in Kortrijk”, aldus Bart Laperre.

Rekeningnummer

Wie zijn sponsortocht voor nieuwe gocarts voor MFC De Kindervriend financieel wil ondersteunen, kan dat op het rekeningnummer BE53 4696 1070 3153. De tocht volgen kan op de Facebookpagina van De Kindervriend. En wie nog info wil of vragen heeft over het initiatief, mailt naar stappenomtetrappen@kindervriend.be.