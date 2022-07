Barra Dentra toont de EK-wedstrijden van de Red Flames: zondagavond is de eerste

Kortrijk Ribs ‘n Beer opent vrijdag op nieuwe locatie op de Grote Markt: “Naar passage en visibili­teit een grote stap vooruit”

Ribs ‘n Beer opent vrijdag de deuren van hun nieuwe locatie op de Grote Markt in het pand waar vroeger de Pizza Hut zat. Ribs ‘n Beer zat vijf jaar in de Burgemeester Reynaertstraat. “We hebben zo goed als het volledige pand gerenoveerd en zowat alles is nieuw”, vertelt zaakvoerder Hendriek Laloo (32).

