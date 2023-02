Barok muziekensemble brengt concert The Italian Sun in historisch stadhuis

Siewald Degraeve (25) is sinds 2022 de nieuwe dirigent van het ensemble. Hij kiest met The Italian Sun voor een programma van de vroegbarokke Italiaanse meesters Gabrieli, Mainerio en anderen. Siewald Degraeve is violist, componist en dirigent. Hij volgde zijn vioolopleiding aan de conservatoria van Brussel en Gent.

In het Ensemble Respiro spelen professionele en niet-professionele muzikanten met een passie voor oude muziek uit de renaissance- en barokperiode. De bezetting is blokfluit, cello, contrabas, gitaar en klavecimbel.

Kaarten voor het concert kosten in voorverkoop 10 euro (voor studenten) of 15 euro. Aan de deur is dat 15 of 20 euro. Kinderen jongeren dan 12 jaar mogen gratis volgen. Kaarten reserveren doe je via een storting met vermelding van The Italian Sun en naam, op het rekeningnummer BE14 1460 5177 3483 van vzw Respiro. De kaarten zullen klaarliggen aan de deur. Meer info: www.respirodellarte.eu