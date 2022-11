Bariseau Mottrie opent nieuwe showroom en neemt extra automerk Nissan onder de vleugels

Bariseau Mottrie is al jaren gekend als officieel verdeler van Opel in West-Vlaanderen. Daar komt nu voor de vestiging in Kortrijk ook Nissan bij. “De innovatieve modellen van Nissan zijn een mooie aanvulling van ons bestaande aanbod”, zegt CEO Julie Bariseau. “De laatste maanden zetten we onze organisatie en structuur verder op punt, waardoor we vol vertrouwen naar een mooie toekomst kijken. Onze solide basis, duidelijke toekomststrategie en sterk en betrouwbaar imago maken ons een goede partner in de regio Kortrijk. We zetten met Nissan Kortrijk een nieuwe stap in ons multimerkenverhaal.”