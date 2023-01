Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Kortrijk nog geld kan afhalen

Marke Fietsers haken in elkaar en vallen, één fietser zwaarge­wond

In de Smokkelpotstraat in Marke is op oudejaarsnacht een 26-jarige fietser ernstig gewond geraakt na een kwalijke val met zijn fiets. Hij was onderweg met een tweede persoon, maar ze haakten plots in elkaar. De 26-jarige jongeman werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

1 januari