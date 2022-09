Balans na één jaar inrijverbod in Kortrijkse uitgaansbuurt: 7.272 inbreuken, 357.686 euro geïnd

Lendelede / Kortrijk / Rumbeke Expo 100 jaar José Vermeersch feestelijk geopend

In zijn voormalige atelier in Lendelede is de verjaardagsexpo 100 jaar José Vermeersch feestelijk geopend. Van 17 september tot en met 13 november kan het publiek er een selectie van zijn werk ontdekken. Daarnaast openen er ook nog expo’s in het kasteel van Rumbeke en in De Patria in Kortrijk.

16 september