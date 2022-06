Baby van vijf weken oud belandt in coma door drugsvervanger van papa: “Per ongeluk via vingers van vader binnen gekregen”

KORTRIJKEen baby van vijf weken oud belandde in coma in het ziekenhuis nadat het jongetje een giftige stof binnen kreeg. Het gaat om “Subitex”, een geneesmiddel dat de drang naar heroïne kan afremmen. De papa van het jongetje uit Kortrijk was namelijk verslaafd. De man belandde drie weken in de cel, maar is ondertussen weer vrij. Hij blijft verdacht van het onopzettelijk toedienen van een giftige stof.

Een 33-jarige man uit Kortrijk zat drie weken in de cel nadat zijn zoontje vergiftigd en in coma in het ziekenhuis werd binnengebracht. Het gerecht ging er namelijk van uit dat hij het kindje - van amper vijf weken oud - had vergiftigd. Maar ondertussen bleek uit toxicologisch onderzoek dat er van opzet geen sprake was. Het kindje kreeg het gif meer dan waarschijnlijk per ongeluk toegediend. “We kunnen inderdaad niet uitsluiten dat het door nalatigheid is dat het kind die stof toegediend kreeg. Dat bleek uit het verslag van de toxicoloog bij de onderzoeksrechter. Het kan natuurlijk nog altijd opzettelijk zijn, maar daar mogen we niet van uitgaan”, aldus Tom Janssens, procureur bij het parket van Kortrijk.

De feiten dateren van 27 mei. Het was de vader van het jongetje zelf dat toen de hulpdiensten verwittigde. Zijn zoontje reageerde niet meer en werd in coma naar het ziekenhuis in Kortrijk overgebracht. Omdat de toestand zeer kritiek was, werd onmiddellijk beslist om hem naar het UZ in Gent te brengen.

Daar bleek dat het kindje vergiftigde was met Subitex. Dat is een geneesmiddel dat door druggebruikers gebruikt wordt om de drang naar heroïne te onderdrukken. De vader van het jongetje was eerder verslaafd en nam het product om daarmee om te gaan. Maar het jongetje kreeg het geneesmiddel ook binnen.

Hersenschade

De vader was de enige ex-druggebruiker in het gezin en werd opgepakt. Hij ontkende dat hij het product moedwillig had toegediend, maar de onderzoeksrechter besliste toch om hem aan te houden. Na drie weken in de gevangenis werd hij echter weer vrijgelaten. “De toxicoloog bevestigde dat zijn versie de meest waarschijnlijke is”, aldus zijn advocaat Bram Elyn. “Hij heeft zo’n pilletje in twee gebroken en daarbij zijn wellicht kruimels op zijn vingers beland. Daarna heeft hij zich met zijn zoontje bezig gehouden. En die kruimels zijn waarschijnlijk via zijn vingers of via het flesje in zijn mondje geraakt.”

En dus besliste de onderzoeksrechter om de dertiger vrij te laten. Weliswaar onder strikte voorwaarden. En daar ging ook de jeugdrechter nog eens over. De man woont ondertussen weer thuis bij zijn partner en zoontje, maar mag op geen enkel moment alleen zijn met zijn kindje. Daarom moet zijn moeder permanent bij het gezin inwonen.

Het jongetje is ondertussen twee maanden oud en mocht het ziekenhuis alweer verlaten. Het levensgevaar is geweken, maar het blijft wel afwachten of het kindje iets aan de vergiftiging zal overhouden. Mogelijk is er namelijk sprake van hersenschade, maar dat kan momenteel nog niet vastgesteld worden.

Kunnen enkele kruimeltjes Subitex voldoende zijn om een baby in coma te doen belanden? Volgens toxicoloog Jan Tytgat is daar inderdaad niet veel voor nodig. “Een baby’tje van vijf weken heeft sowieso niet veel nodig”, zegt hij. “Een welbepaalde dosis voor volwassenen kan bij een baby zeer sterke bijwerkingen geven. Een startdosis per dag voor volwassenen is tussen 0,8 en 4 gram. En dat is eigenlijk een half tabletje. Dus een paar korreltjes daarvan kunnen bij een baby ook al serieuze dempingen en gedragsonderdrukkingen, of zelfs coma veroorzaken.”

