Baby van 7 maanden test positief op cocaïne: koppel krijgt voorwaardelijke celstraf

Op 18 maart 2020 meldde het ziekenhuis in Kortrijk aan het parket dat er een baby van amper 7 maanden oud positief had getest op cocaïne. Die drugs was in de urine van het jongetje gevonden. Er volgde meteen een onderzoek waaruit bleek dat de ouders uit Kortrijk, 34 en 29 jaar oud, twee dagen voordien aanwezig waren geweest op een feestje in bar De Chalet langs de Brugsesteenweg in Meulebeke. Terwijl hun baby boven lag te slapen, deden ze zich tegoed aan het witte spul. Na het snuiven zorgde een loopneus bij de vader er wellicht voor dat ook de baby het binnen kreeg. “Ik heb veel spijt en kan de klok jammer genoeg niet meer terugdraaien”, boog vader Y.D. nederig het hoofd voor de rechter. “Ik doe er nu alles aan om op het rechte pad, weg van de drugs, te blijven. “Ik heb mijn lesje geleerd.” Ook zijn echtgenote klonk berouwvol. “Zo’n ongelukje zal geen twee keer gebeuren”, beloofde ze. “Drugs hoort niet bij onze manier van leven.”