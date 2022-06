Babes en binken kletsnat na rit in cabrio door carwash voor stunt Kamping Kitsch Club

Nadat ze eerder al in een knalrode Ferrari met kerstboom op het dak door Kortrijk reden en uitpakten met een halfnaakte stunt op een rotonde op ’t Hoge om hun proteïnewater te promoten, sloegen Patrick en Nicolas van Pat-Nutrition nu de handen in elkaar met Johnny Overdrive van Kamping Kitsch Club. Ze reden recent in een gewrapte Landrover Evoque met het dak open, samen met drie babes onder wie Soraya Vandamme van parenclub Pourquoi Pas in Harelbeke, door carwash De Singel in Kuurne. Ze kwamen er kletsnat en warm geblazen weer uit, in hun auto in strandthema. Ze kondigen er Kamping Kitsch Club mee aan, op zaterdag 20 augustus achter sportcampus De Lange Munte op Hoog Kortrijk. “We zullen ook zelf op het festival aanwezig zijn, met een Muscle ‘Mossel’ Beach gym’”, besluiten krachtpatsers Patrick Lippens en Nicolas Depoorter.