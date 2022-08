Azuro eindigt met feestelijk slotweekend, nieuwe locatie voor zomerbar gezocht

“Wie een perfecte locatie heeft of een locatie weet zijn voor de editie van Azuro in 2023, mag ons contacteren via 0495/38.76.32”, zeggen zaakvoerders Mathieu Clarysse en Kelly Libaers. Maar eerst deze week nog deze zomereditie van Azuro in schoonheid afsluiten, met extra ambiance en beleving tijdens het slotweekend op zaterdag 3 en zondag 4 september. “Met onze vaste dj’s en met extra licht- en andere speciale effecten. We willen zo ook elke bezoeker bedanken om zo massaal aanwezig te zijn geweest de voorbije weken en maanden, want het was een prachtig seizoen vol mooie zomerse avonden. We lichten verder graag een tipje van de sluier over het najaar, want we pakken ook met een winters verhaal en oudejaarsfeest uit”, besluit het koppel.