AZ Groeninge is ‘Zorgwerkgever van het Jaar’: “Winnen doe je niet alleen”

Drugsbende voor rechter: “Dankzij reclame op Telegram maakten ze 243.000 euro winst in één jaar tijd”

Vier jongemannen uit Kortrijk, Waregem, Harelbeke, Dentergem en Wervik riskeren 30 maanden cel voor de verkoop van cannabis en cocaïne. Het groepje jongemannen had een goed draaiend zaakje met hun drugsverkoop. Volgens het Openbaar Ministerie maakten ze in iets meer dan een jaar tijd 243.000 euro winst. “Dat bedrag is volledig uit de lucht gegrepen, ze hebben er helemaal niets aan overgehouden”, klinkt het bij hun advocaten.