AWV fluit departement Omgeving terug: maximum 100 kilometer per uur op E17 richting Frankrijk ‘enkel in functie van verkeersintensiteit’

KortrijkPijnlijk staaltje van miscommunicatie tussen het Vlaams departement Omgeving en het Vlaams agentschap wegen en verkeer (AWV), door ambtenarentaal. Waar er eerst sprake was van een tijdens weekdagen, wellicht vanaf 2023, verlaging van de toegelaten snelheid op de E17 in Kortrijk tot maximum 100 kilometer per uur in de richting van Frankrijk, wordt dit nu toch wel afgezwakt.

Het Vlaams departement Omgeving liet dinsdagnamiddag het volgende weten in een mededeling: ‘Voor de verkeersveiligheid en de doorstroming zal op de E17 richting Frankrijk een snelheidsverlaging van 100 kilometer per uur ingevoerd worden van 7 tot 19 uur op weekdagen, tussen Kortrijk-Oost en Aalbeke. De trajectcontrole wordt afgestemd op de digitale signalisatieborden. De timing van het in werking treden is mede afhankelijk van de evoluties in de staalmarkt’, namens Omgeving-woordvoerster Brigitte Borgmans.

(lees verder onder de screenshots)

Volledig scherm De communicatie van het Vlaams departement Omgeving © departement Omgeving

Volledig scherm Extra verduidelijking, van het departement Omgeving © departement Omgeving

Niet helemaal correct uitgelegd, laat het Vlaams agentschap wegen en verkeer (AWV) dinsdagavond weten in een nieuwe mededeling: ‘Op de E17 tussen Kortrijk-Oost en Aalbeke in de richting van Frankrijk komt er een dynamische snelheidsregeling, in functie van de verkeersintensiteit, met het oog op meer verkeersveiligheid’, klinkt het daar, namens AWV-communicatieverantwoordelijke Katrien Kiekens. We belden haar dinsdagavond nog even op, voor verduidelijking. “Maximum 100 kilometer per uur zal niet permanent zijn, het zal afhangen van de verkeersdrukte op dat moment”, aldus Katrien Kiekens. Daar horen dus wellicht ook files of ongevallen bij.

Volledig scherm De reactie van AWV dinsdagavond, namens communicatieverantwoordelijke Katrien Kiekens © AWV

Quote Jammer dat Vlaanderen hier zo met onze voeten speelt. Twee administra­ties die elkaar tegenspre­ken, dat kunnen we missen als kiespijn. We blijven vragende partij voor een permanente snelheids­ver­la­ging schepen Axel Weydts

Volledig scherm schepen Axel Weydts © Jan Darthet

Bij de stad Kortrijk zijn ze er niet over te spreken. “Jammer dat Vlaanderen hier zo met onze voeten speelt. Twee administraties die elkaar tegenspreken, dat kunnen we missen als kiespijn. We blijven vragende partij voor een permanente snelheidsverlaging”, reageert schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit).

Los daarvan: maximum 90 kilometer per uur op de ring rond Kortrijk (R8), afhankelijk van de verkeersdrukte maximum 100 kilometer per uur op de E17 richting Frankrijk én maximum 120 kilometer per uur op de E17 in de andere richting tussen Aalbeke en Kortrijk-Oost… wie kan straks nog volgen?