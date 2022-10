Avondspits verstoord door geval van verkeersagressie

Kortrijk Renovatie histori­sche fiets- en voetgan­gers­brug over sluis 11 start

De uit 1933 daterende en in 1947 herbouwde fiets- en voetgangersbrug over sluis 11, het kanaal Bossuit-Kortrijk takt er op de Leie aan, wordt gerenoveerd. Want de brug, die de Abdijkaai met de Vlaanderen- en Ijzerenkaai verbindt, is sinds 2002 in slechte staat. De brug sluit tijdens de werken.

4 oktober