AUTOSNELWEGVERHALEN. Antoon (89) opende 50 jaar geleden E17 in Kortrijk: “Overkappen van snelweg zou fantastisch zijn voor buurtbewoners”

Beernem AUTOSNEL­WEG­VER­HA­LEN. Terug naar de bouw van de E40 in Beernem, ooit het eerste stukje snelweg in ons land: “Mensen stonden op de bruggen te wachten tot er wagens passeerden”

7:32 De E40 brengt je met de wagen op de snelste manier naar de kust, maar wist je dat het liefst 60 jaar duurde voor die autosnelweg er lag? Er was ooit een tijd dat die stilaan dichtslibbende snelwegen gebouwd moesten worden. Voor de E40, de belangrijkste autoweg in ons land, was dat 7 april 1937. Toen werd in Beernem gestart met het traject dat Brussel met Oostende zou verbinden. Maar waarom uitgerekend daar? En waarom lag er ooit een pijpleiding in de middenberm? Samen met heemkundige Edelhart Matthijs zoeken we naar antwoorden.