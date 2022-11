Autoschuimer op heterdaad betrapt en aangehouden in Kortrijk

In de nacht van maandag 28 op dinsdag 29 november belde een alerte burger net voor middernacht naar de politie van de zone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede). Hij hoorde een auto-alarm afgaan en zag hoe een man langs de Oude Vestingstraat in Kortrijk zich verdacht gedroeg en in een auto inbrak. De politie snelde ter plaatse en kon de verdachte oppakken. Hij was in het bezit van een apparaat waarmee autoruiten verbrijzeld konden worden. Wat verderop bleek er ook in 2 andere auto’s te zijn ingebroken. Verder onderzoek bracht aan het licht dat er ook in de Toekomststraat, Aalbeeksesteenweg, Torkonjestraat en Rodenburgstraat in Marke (Kortrijk) in auto’s was ingebroken. Er verdwenen onder meer 3 zonnebrillen, een tankkaart en een mini speaker. Tijdens zijn verhoor ontkende hij zijn betrokkenheid en vertelde hij dat hij gewoon in de auto wou overnachten. De onderzoeksrechter besliste hem aan te houden op verdenking van minstens 6 auto-inbraken.