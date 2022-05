Automobiliste ramt geparkeerde voertuigen en valt wat verderop in slaap: rechter wil rijgeschiktheid onderzoeken

Voor C.V. was het niet de eerste keer dat ze zich voor een politierechtbank moest verantwoorden. De voorbij drie jaar liep ze al evenveel veroordelingen op voor rijden onder invloed. Eind 2021 werd ze al eens rij-ongeschikt verklaard. Dat betekent dat iemand minstens 6 maanden niet mag autorijden, tot kan bewezen worden dat je die periode niet onder invloed van drugs en/of alcohol was. Op 26 november 2020 botste C.V. met haar auto echter onder invloed van alcohol tegen enkele geparkeerde voertuigen. Ze verklaarde nadat ze uit haar slaap was gewekt dat ze net ontslagen was uit een afkickcentrum en eigenlijk met een alcoholprobleem kampte. “Ze had toen te kampen met een drugs- en alcoholverslaving en een toxische relatie”, aldus haar advocaat. In het voorjaar van 2021 vloog ze zelfs 3 maanden in de gevangenis in het kader van een drugsonderzoek. “Maar dat is intussen veranderd. Ze liet zich drie maanden lang in een psychiatrisch ziekenhuis opnemen, volgt nu nog ambulante begeleiding, neemt medicatie om van de alcohol af te blijven en uit haar urinetesten blijkt dat ze van de drugs af is.” De politierechter wil dat door een gerechtsarts onderzocht zien. De resultaten moeten tegen 22 september duidelijk zijn.