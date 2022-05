Automobiliste probeert net voor alcoholcontrole tevergeefs te braken: 8 dagen rijverbod en boete

Kortrijk Beleef met hoofdtele­foons mu­ziek-geïnspi­reer­de yoga, in groene oase in Kortrijk: “Ultieme ontspan­ning voor lichaam en geest”

De uit Australië afkomstige Molly Emerald (32) en Stéphanie Waeyaert (21) slaan de handen in elkaar door Sound On Yoga te introduceren in Kortrijk. Waarbij deelnemers door high-tech draadloze hoofdtelefoons te gebruiken, tijdens de yoga volledig in hun zen-cocon duiken, in een groene oase van rust. Het eerste Kortrijkse Sound On Yoga event is in park De Blauwe Poort.

4 mei