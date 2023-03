Automobiliste met apneu rij-ongeschikt verklaard na tweede ongeval

Op 8 juli 2021 viel C.D. in slaap achter het stuur van haar wagen in Kortrijk. Ze belandde tegen een elektriciteitspaal en een tuinomheining. Vroeger was ze met de auto ook al eens in de gracht beland nadat ze in slaap was gesukkeld. Door apneu, periodieke onderbrekingen van de ademhaling tijdens de slaap, heeft de vrouw last van ongecontroleerde en plotse slaap. Daarom ook had ze een rijbewijs met beperkte geldigheid maar die bleek overschreden. De politierechter kon niets anders doen dan concluderen dat de vrouw rij-ongeschikt is. Als ze na minstens 6 maanden kan bewijzen dat haar problemen van de baan zijn, kan ze vragen opnieuw rijgeschikt verklaard te worden. Daarnaast legde de politierechter nog een boete van 560 euro op.