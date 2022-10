Automobilist struikelt bij uitstappen en weigert alcoholtest: 3 maanden rijverbod en fikse boete

Op 17 oktober 2021 viel J.L. in de Marksesteenweg in Kortrijk op omdat hij in een verboden richting reed. De politie reed hem achterna en stelde vast dat hij ook 60 kilometer per uur reed in een zone 30 en even aan het spookrijden ging. De agenten zetten hem langs de kant en merkten dat hij duidelijk dronken was. Bij het uitstappen struikelde hij, er was een duidelijke alcoholgeur en hij wankelde op zijn benen. Hij weigerde uiteindelijk een ademtest en in het ziekenhuis een bloedproef. Daar zette hij ook nog eens de boel op stelten. J.L. was niet aan zijn proefstuk toe. De politierechter kreeg het wat op de heupen toen zijn advocaat de staat van dronkenschap betwistte. Ze achtte alles bewezen en gaf hem een boete van 2.400 euro en 3 maanden rijverbod. Als hij zijn rijbewijs wil terugkrijgen, zal hij eerst opnieuw moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven.