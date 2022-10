Automobilist probeert politiecontrole te ontvluchten, twee andere bestuurders onder invloed

Kortrijk Wie koopt in LoKaDo geschenk­win­kels in Kortrijk, krijgt extra geschenk of korting

Maak kennis met de LoKaDo geschenkwinkels in Kortrijk. Vijf lokale Kortrijkse kadoshops slaan zo de handen in elkaar: De Inkijk op het Overbekeplein, Folie&Koffie in de Onze-Lieve-Vrouwestraat, You in de Leiestraat, Stories About in de Steenpoort en De Vreemde Eend in de Wijngaardstraat. Ze zetten zichzelf in de markt, met een speciale actie vanaf eind deze week.

14:41