Automobilist knalt op stilstaande auto’s aan rood licht op Kortrijkse ring

Rond 18 uur reed de aanrijder met zijn Audi in de richting van Kortrijk-Zuid. Aan het verkeersknooppunt Kortrijk-West merkte hij niet of alleszins veel te laat op dat er voertuigen stil stonden aan de rode verkeerslichten. Hij knalde quasi zonder remmen op de achterkant van een BMW van een vrouw op de tweede rijstrook. Door de klap vloog de BMW vooruit tot tegen een Tesla die als eerste in de rij stond. Ook een Ford Transit op de eerste rijstrook deelde in de brokken. Het ongeval zorgde er voor dat de Kortrijkse ring in de richting van Kortrijk-Zuid volledig versperd was. Doorgaand verkeer was enkel op de pechstrook mogelijk. Dat zorgde tijdens de avondspits voor wat verkeershinder.