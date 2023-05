Autobrand in ondergrondse parkeergarage winkelcentrum K snel geblust

‘t Mirakel­straat­je viert 40-jarig bestaan met Kapucijnen­fees­ten: “Velen kusten hier voor het eerst, we tapten tot 7.000 pinten per week”

Zo’n vijftien horecazaken waren er in de jaren ’80 in de uitgaansbuurt in de Kapucijnenstraat, in de volksmond ook wel ’t mirakelstraatje genoemd. Die tijden herleven nu op zaterdag 10 juni met de eerste Kapucijnenfeesten. “Ik ging er veel uit. Zo dronk ik mijn eerste Pisang Ambons in het vroegere café Peanuts”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). Waarom leidde een voetbreuk tot de geboorte van het nu 40-jarige mirakelstraatje? En hoe is de straat er nu aan toe?