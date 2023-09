Auto vat vuur tijdens rijden

Groen kiest David Wemel als lijsttrek­ker: “Vergroen én Schouwburg­plein én Kortrijk Weide”

Groen-fractieleider in de gemeenteraad David Wemel (42) trekt de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op zondag 13 oktober 2024 in Kortrijk. Zullen alvast ook een rol van betekenis spelen op de lijst: Marleen Dierckx, Jaouad Karim en Matti Vandemaele. Het nieuws werd zondag bekendgemaakt, tijdens een partijmeeting in De Warande in Heule, in aanwezigheid ook van vicepremier Petra De Sutter en Vlaams volksvertegenwoordiger Wouter De Vriendt.