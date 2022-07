Auto over de kop, bestuurder naar het ziekenhuis

Rollegem Brandende elektrici­teits­kast zet villa volledig onder de rook

In de garage van een woning in de Groene Dreef in Rollegem vatte vrijdag rond 15.45 de elektriciteitskast van een woning vuur. Dat zorgde voor een enorme rookontwikkeling. De schade door de rook in de woning is bijzonder groot, het huis is tijdelijk onbewoonbaar.

