Auto met remorque krijgt klapband op E17

De bestuurder en zijn passagier reden omstreeks 19.30 uur op de E17 in de richting van Antwerpen toen het net voorbij de afrit Kortrijk Zuid plots volledig verkeerd liep. Hun auto kreeg een klapband. “Ik verloor meteen de controle over het stuur en we gingen aan het zwiepen”, vertelt de bestuurder. “De remorque met de tweede auto erop ging daardoor over de kop. Wijzelf gingen aan het tollen en kwamen in de berm terecht.” Het ongeval ging gepaard met heel wat brokstukken die op de rijbaan kwamen te liggen, maar als bij wonder raakte niemand gewond. “Het was enorm schrikken, gelukkig is er niemand dood.” De twee heren kwamen met de schrik vrij. Hun beide auto’s liepen wel zware schade op. Door het ongeval was de rechterrijstrook en de pechstrook een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.