Athena-scholencampus Drie Hofsteden opent speel- en sportzone

BINNENKIJ­KER. Meesterde­co­ra­teur Pieter Porters toont ‘mooiste boetiekho­tel van België’ in nieuwe VTM-se­rie: “Hier waan je je in grootstad als Londen of Parijs”

Topdecorateur Pieter Porters zit vanaf februari 2024 in het nieuw VTM-programma Designer Secrets. Om de prachtige interieurs van House of Porters te tonen, waren er ook opnames in het Cobergher Hotel in Kortrijk. “Een hotel van wereldklasse, spectaculair is te zacht uitgedrukt.” Wij mochten alvast een kijkje nemen.