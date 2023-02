Astrid Haerens maakt als enige Vlaamse dichter kans op Herman de Coninckprijs

De grootste en belangrijkste poëzieprijs in Vlaanderen staat open voor in 2022 verschenen bundels gedichten uit Vlaanderen en Nederland. Astrid Haerens is er bij met ‘Oerhert’. “Op een soepele, sprankelende en lenige manier beschrijft Haerens de uitdaging om jezelf als jonge vrouw in deze tijd te plaatsen”, omschrijft het juryrapport haar debuutbundel. De West-Vlaamse Astrid Haerens, ze woont in Brussel, werd vorig jaar aangeduid als nieuwe letterzetter-stadsdichter in Kortrijk. En enkele jaren geleden had ze een project rond stadsgedichten in Brussel.