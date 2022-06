Astrid Haerens is nieuwe stadsdichter van Kortrijk

Astrid Haerens (33) werd geboren in Kortrijk, groeide op in deze streek die ze nog altijd heel goed kent en woont in Brussel. Ze heeft een master in Woordkunst, aan het Conservatorium van Antwerpen behaald. In september 2017 verscheen haar debuutroman Stadspanters. Ander werk publiceerde ze onder meer in Revisor, De Gids, Het liegend konijn en Poëziekrant. Haar debuutbundel Oerhert verscheen in maart 2022 en werd bijzonder goed onthaald.