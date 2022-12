Assisenproces dubbele kotmoord in Kortrijk start in maart 2023

De dubbele moord gebeurde in oktober 2018. De kuisploeg vond ’s morgens vroeg eerst het dode lichaam van de Afghaanse vluchteling Nessar Jamshidi (18) in de gemeenschappelijke ruimte van het studentenhuis Vlaskot in de Oude-Vestingsstraat in Kortrijk. Op het studentenkot van Nessar trof de politie nadien het gruwelijk verminkte lichaam van de Kuurnse Youlia Soboleva (19) aan. Zij was met 28 messteken om het leven gebracht. De speurders kwamen al snel uit bij verdachte Mohammad M., 20 jaar op het moment van de feiten. Op camerabeelden was te zien hoe hij gewond en bebloed het pand verliet en naar zijn eigen studentenkot vertrok. Het parket ging al snel uit van een driehoeksrelatie. Beide slachtoffers hadden eerder al een relatie gehad waaruit ook een kindje werd geboren, dat kort na de geboorte kwam te overlijden. Youlia had nadien een relatie met Mohammad M., van Iraanse afkomst, en was kort voor de feiten ook nog op zijn kot geweest. M. houdt vol dat hij op het Vlaskot arriveerde nadat Nessar Youlia om het leven had gebracht. In de schermutseling die daarop volgde zou hij op zijn beurt Nessar hebben gedood.