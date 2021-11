ASSISEN. Verdediging vraagt vrijspraak voor Ramzes Takaev (48): “Hij moest en zou de moordenaar zijn van Pascal”

Kortrijk/Izegem ASSISEN. “Ik zat op het toilet toen Pascal vermoord werd”: drugsver­slaaf­de ontkent nog steeds dat hij Kortrijk­zaan (40) het hoofd insloeg

Hij had al twee dagen niets meer van zijn zoon gehoord, dus ging Patrick Bauwens op 2 februari 2018 een kijkje nemen in zijn woning in Kortrijk. Naast de zetel trof hij het levenloze lichaam aan van Pascal (40). De drugsdealer was het hoofd ingeslagen. Al snel komt Ramzes Takaev (48) uit Izegem in beeld als hoofdverdachte. De Rus legt de ene warrige verklaring na de andere af, maar er is één constante: met de dood van Pascal heeft hij niets te maken. Zat Takaev tijdens de moord op het toilet - zoals hij zelf beweert - of is hij de echte dader? Aan de Brugse assisenjury om het, vanaf vrijdag, uit te maken.

