ASSISEN. Procureur-generaal vordert 27 jaar opsluiting voor Ramzes Takaev (48): “Doodslag op Pascal was een gruwelijk feit”

Kortrijk/Izegem/Brugge ASSISEN. Ramzes Takaev (48) kreeg drie kinderen met zijn tweede vrouw: “Hij was een hele goede papa”

Ramzes Takaev (48) vluchtte in 2005 voor de oorlog in Tsjetsjenië en trouwde vier jaar later met een 16 jaar jongere vrouw in Roeselare. Samen kreeg het koppel drie kinderen, zo bleek woensdag tijdens de getuigenis van de dame in het Brugse assisenhof. “Ramzes is altijd goed voor hen geweest”, vertelde ze. Tot grote ergernis van de burgerlijke partijen.

17 november