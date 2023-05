ASSISEN LIVE. Zware slagen van “Tom Spier” verwoestten het leven van jongeman: “Hij werkt nu in een beschutte werkplaats”

Sinksen wordt nóg wilder met The Far West als thema, ook meer aandacht voor kwaliteits­vol­le kinder- en straatani­ma­tie

Is ’t al Sinksen? We zijn er bijna! De vierdaagse wordt een wilde rit van vrijdag 26 tot en met maandag 29 mei. “Het wordt één groot cowboyfeest in Kortrijk”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). De Sinksenfeesten kregen vorig jaar 141.352 bezoekers over de vloer. Dat kan nog beter, denkt de stad, want naast het thema zijn er ook een pak nieuwigheden.