ASSISEN LIVE. Politie over het schrikbewind van “Tom Spier”: “Voor interventies met Tom werden altijd twee of drie ploegen uitgestuurd”

Snelheids­rem­men­de verkeers­pla­teaus, nieuwe wandel- en fietspaden… Melle­straat en Sint-Kathari­nastraat weer open voor verkeer

Goed nieuws rond de vernieuwing van straten in de ruime omgeving van de ring rond Kortrijk (R8) in Heule, waar de Melle- en Sint-Katharinastraat weer open zijn na ingrijpende werken. Naast de komst van een gescheiden riolering in het belang van de waterkwaliteit van de Heulebeek zijn beide straten verkeersveiliger door snelheidsremmende verkeersplateaus. Er zijn verder nieuwe wandel- en fietspaden, parkeerstroken en nieuw groen en bomen.