ASSISEN KOTMOORD. Procureur-generaal vordert levenslang voor Mohammad Musawi (24): “Hij is een koele killer”

Geen fuiven tot na 1 uur meer in OC De Lange Munte, na petitie buurtbewo­ners

De maat is vol, nadat de politie afgelopen vrijdag drie keer ter plaatse kwam tijdens een galabal van studentencafé Barsol in OC De Lange Munte. “We pakken de verzuchting van de buurt over te late feesten in het OC aan. We vergunnen er voortaan geen fuiven meer met een uitzondering op het sluitingsuur van 1 uur”, stelt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).