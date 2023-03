ASSISEN KOTMOORD. Pleegde kroongetuige meineed?: “Na zitting vertelde hij in politiecombi iets wat mogelijk ander licht kan werpen op de zaak”

Poetsvrouwen treffen op 1 oktober 2018 het dode lichaam van Nessar Jamshidi (18) aan in studentenvoorziening Vlaskot in Kortrijk. Uren later wordt op zijn kot ook zijn liefje Youlia Soboleva (19) teruggevonden, omgebracht met tientallen messteken. Alles wijst in de richting van Mohammad Musawi (24), haar ex, maar die gaat op zijn assisenproces vol voor de vrijspraak. Lees alles over de zaak rond de dubbele kotmoord in ons dossier.