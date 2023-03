ASSISEN KOTMOORD. 30 jaar opsluiting voor moorden op Youlia (19) en Nessar (18): “Koelbloedigheid van beschuldigde is verontrustend”

Mohammad Musawi (24) is in het Brugse assisenhof veroordeeld tot 30 jaar opsluiting voor de dubbele kotmoord in Kortrijk. De Afghaanse Kortrijkzaan bekende maandag na 4,5 jaar dat hij Youlia Soboleva (19) en Nessar Jamshidi (18) om het leven bracht, gekrenkt door de afwijzingen van het meisje. “Hij werd bezeten door bezitterigheid, jaloersheid en egoïsme”, stelde het hof. De familie van Youlia blijft achter met een dubbel gevoel.

Poetsvrouwen treffen op 1 oktober 2018 het dode lichaam van Nessar Jamshidi (18) aan in studentenvoorziening Vlaskot in Kortrijk. Uren later wordt op zijn kot ook zijn liefje Youlia Soboleva (19) teruggevonden, omgebracht met tientallen messteken. Alles wijst in de richting van Mohammad Musawi (24), haar ex, maar die gaat op zijn assisenproces vol voor de vrijspraak. Lees alles over de dubbele kotmoord in ons dossier.

Het hof en de jury gingen niet over één nacht ijs bij het bepalen van een straf voor Mohammad Musawi (24). Na meer dan 3 uur beraad kwamen ze samen de assisenzaal terug binnengestapt. “De veroordeelde heeft het leven ontnomen van twee jonge mensen”, las voorzitter Vincent Vereecke het arrest voor. “Mensen met dromen en verwachtingen en nog een gans leven voor hen. De schade is onomkeerbaar en de gevolgen voor de nabestaanden zijn vernietigend en traumatisch. Ze blijven verweesd en gebroken achter.”

Weerloos meisje

In hun arrest verwezen het hof en de jury naar de koelbloedigheid waarmee Musawi besliste om z’n vriend en ex-vriendin te doden. “Dat is zonder meer verontrustend”, klonk het. “Hij heeft Nessar Jamshidi verrast door een gerichte messteek in het hart, waarna hij zonder aarzelen de kotsleutel uit z'n zak nam, zich naar boven haastte en een weerloos meisje gruwelijk afmaakte. Daarna stapte hij weg zonder zich om de slachtoffers te bekommeren, maar wel om de wapens weg te gooien en voor zichzelf de hulpdiensten te bellen. De veroordeelde kon niet verdragen dat Youlia Soboleva hem bleef afwijzen. Hij was gefrustreerd dat ze terugkeerde naar haar grote liefde en was bezeten door bezitterigheid, jaloersheid en egoïsme.”

Het hof en de jury vonden het nodig om Mohammad Musawi langdurig te verwijderen uit de maatschappij. “Het is aan hem om te bewijzen dat hij het verdient om in de toekomst ooit nog terug te keren in de samenleving. Wel hielden we als verzachtende omstandigheden rekening met de weinig opvoedkundige sturing die hij genoten heeft en het feit dat hij op zitting uiteindelijk zijn verantwoordelijkheid heeft uitgesproken. Dat doet verhopen dat hij na z’n straf in staat moet zijn om nog terug te keren in de maatschappij.”

Quote Wij zijn levenslang gestraft. Moest hij die nacht een andere beslissing hebben genomen, hadden we hier allemaal niet moeten zitten Anastassia Soboleva

10,5 jaar

In tegenstelling tot wat de verdediging pleitte, vond het hof niet dat het onderzoek rond de dubbele kotmoord te lang duurde en daarmee de redelijke termijn overschreden werd. Musawi werd uiteindelijk veroordeeld tot 30 jaar opsluiting. En dat probeerde voorzitter Vincent Vereecke ook te duiden aan de beschuldigde. “De mensen aan de overkant hebben beslist u niet de zwaarste straf te geven”, sprak hij. “De beslissing om gisteren uw verantwoordelijkheid uit te spreken heeft op één of andere manier uw menselijke kant getoond. In onze maatschappij krijgt iedereen perspectief. Ook u kan nog terugkeren in de maatschappij.” Concreet kan Musawi binnen 10,5 jaar een eerste keer vragen om vervroegd vrijgelaten te worden.

Dubbel gevoel bij familie

De familie van Youlia Soboleva heeft een dubbel gevoel bij de uitgesproken straf. “We hadden op iets meer gehoopt”, geeft zus Anastassia (29) toe. “Wij zijn immers levenslang gestraft. Moest hij die nacht een andere beslissing hebben genomen, hadden we hier allemaal niet moeten zitten.” De zus van het slachtoffer geeft toe dat het voor haar en haar familie een zware week is geweest. “Het was allemaal heel confronterend”, zegt ze. “Maar we zijn er voor elkaar geweest en zijn er ook samen doorgeraakt. Wat we van die bekentenis denken? Die kwam heel onverwacht en ook veel te laat. Na 4,5 jaar? Waarom heeft hij zo lang gewacht? Die bekentenis heeft ons antwoorden gegeven, maar iets veranderen gaat het niet. We krijgen Youlia er niet mee terug.”

