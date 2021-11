ASSISEN. “Ik zat op het toilet toen Pascal vermoord werd”: drugsverslaafde ontkent nog steeds dat hij Kortrijkzaan (40) het hoofd insloeg

Notoir druggebrui­ker (40) vermoord in Kortrijk

In Kortrijk is een man van 40 met geweld om het leven gebracht. Dat gebeurde allicht in de loop van de nacht. Het slachtoffer werd deze voormiddag aangetroffen in zijn woning op Walle. Speurders onderzoeken hoe hij precies is gestorven. Mogelijk is de man het slachtoffer van een afrekening in het drugsmilieu.

