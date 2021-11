ASSISEN. Gerechtspsychiater ziet psychopathische trekken in Ramzes Takaev (48): “Hij geniet van de aandacht die hij heeft”

Kortrijk/Izegem/Brugge ASSISEN. “Wat zit jij te lachen? Ben ik een clown misschien?”: Beschuldig­de maakt veel misbaar tijdens eerste procesdag

Pascal Bauwens (40) kreeg drie zware slagen op z’n hoofd toen hij in z'n zetel in de woonkamer zat. Dat is de stelling van de mensen van het forensisch labo die na de moord op de Kortrijkzaan zijn woning ondersteboven keerden. “Pascal heeft nog enige tijd in de zetel gelegen en is daarna verplaatst”, getuigden zij in het Brugse assisenhof. Volgens de speurders waren hun vaststellingen maar één van de vele in het nadeel van Ramzes Takaev (48). En daar kon die laatste absoluut niet mee lachen.

15 november