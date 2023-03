ASSISEN. Driehoeksverhouding leidt tot slachtpartij op studentenkot, maar beschuldigde ontkent: “Iemand vermoorden is onmenselijk”

Poetsvrouwen treffen op 1 oktober 2018 het levenloze lichaam van Nessar Jamshidi (18) aan bij de lift van studentenvoorziening Vlaskot in Kortrijk. Enkele uren later wordt in het kot van de jongeman ook zijn liefje Youlia Souboleva (19) teruggevonden. Ze is omgebracht met tientallen messteken. Alles wijst in de richting van haar ex Mohammad Musawi (24), maar die gaat vanaf vrijdag op zijn assisenproces vol voor de vrijspraak. Een reconstructie van een driehoeksverhouding met dubbele zwangerschap die eindigde in een gruwelijk drama.