Aspirant politie-inspecteurs doen ervaring op bij actie in station: “We zijn er om mensen te helpen”

Politie-inspecteur in opleiding Nathan Vandale (23) uit Zedelgem nam zaterdag aan het station van Kortrijk deel aan een overlastactie. Daarbij controleerde de politie op drugs en andere illegaliteit. “We komen soms wat negatief in beeld, maar mensen moeten weten dat we er zijn voor hen”, aldus de jonge politieman.