Arts krijgt alcoholslot en rijverbod na drie ongevallen onder invloed in één maand: “Eén keer liet hij zelfs 4,5 promille optekenen”

De arts in kwestie, een vijftiger, maakte in het najaar van 2021 een moeilijke periode door. Hij dronk toen wel tot anderhalve fles sterke drank per dag. Geen wonder dus dat hij op 26 november van dat jaar in het donker tegen een auto botste die stil stond aan het rode licht, op de aansluiting van de R8 met de A19 in Gullegem. De politie merkte onmiddellijk dat de man had gedronken, en nog geen klein beetje. De arts liet maar liefst 4,3 promille alcohol in het bloed optekenen, een hoeveelheid die in sommige gevallen dodelijk is.

Twee op een dag

Opmerkelijk: nog geen maand nadien deed de man dat nog eens dunnetjes over. Op 23 december, kort na de middag, botste hij in Kortrijk tegen een geparkeerde auto en reed daarna weg. Een getuige verwittigde de eigenares van de wagen. Die vond nadien tussen haar ruitenwissers een briefje van de aanrijder. Toen de politie de arts kort nadien aantrof, bleek dat de man alweer 2,7 promille alcohol in zijn bloed had. Hij gaf bovendien toe dat hij eerder die dag op een andere plek in Kortrijk ook al een ongeval veroorzaakt had, waarvoor toen een Europees Aanrijdingsformulier werd ingevuld.

Probleem aangepakt

Na zijn reeks ongevallen besefte de man dat hij helemaal verkeerd bezig was. Hij liet zich een week opnemen in het ziekenhuis, werkte een tijd niet en zocht professionele begeleiding. Met succes, want dankzij herhaalde bloedtesten slaagde hij er eind 2022 in om z’n rijbewijs terug te krijgen. Voordien had een deskundige, aangesteld door de rechtbank, op basis van haaranalyse wel al geconcludeerd dat er sprake was van overmatig alcoholgebruik bij zijn collega-arts. De rechter toonde echter begrip voor de manier waarop de dokter zijn probleem heeft aangepakt. Hij veroordeelde hem tot een rijverbod van 75 dagen en een alcoholslot voor een periode van één jaar. De man moet ook een boete van 2.000 euro betalen.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.