Arts botst drie keer in maand tijd, telkens onder invloed: “Ik had problemen, maakte slechte keuzes, maar drink al een tijd geen druppel meer”

Kortrijk Vijfde verdachte voor aanslag op justitiemi­nis­ter Van Quickenbor­ne blijft nog minstens 2 weken in Nederland­se cel

De vijfde Nederlander die is opgepakt in het kader van het onderzoek naar de bedreigingen en geplande aanslag op minister van justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) moet nog minstens 2 weken in een Nederlandse cel blijven. Pas op 19 januari zal de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank in Amsterdam zich uitspreken over de gevraagde overlevering van de 22-jarige jongeman aan ons land.

5 januari