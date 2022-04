Artieste Cindy Frey brengt traditionele Indonesische tattoocultuur naar Xpo

Kortrijk/Kuurne Muziekstad Kortrijk verliest festival Road Rock aan Kuurne: “Therapy? en Hooverpho­nic komen naar Vlaskouter”

Net nu Road Rock aan het groeien is, verlaat het festival Kortrijk, om met de Vlaskouter in Kuurne voor een nieuwe vaste locatie te kiezen. “Een festival is altijd plezanter op gras dan op beton, we ontvangen Road Rock met open armen en doen er alles aan om de organisatoren zo goed mogelijk te ondersteunen”, stelt burgemeester Francis Benoit (CD&V) van Kuurne.

22 april