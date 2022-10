Arm der wet toont ‘power’: politieagent duwt 30 keer 60 kilogram tijdens rondje bankdrukken aan tankstation in Harelbeke

Harelbeke/Kortrijk/Kuurne/DeerlijkDaar zijn Patrick Lippens en Nicolas Depoorter van Pat-Nutrition weer. Tijdens hun nieuwste stunt, deze keer aan Tankstation Power in Harelbeke, overtuigden ze makkelijk een politieagent om even te bankdrukken. “Het was schitterend hoe die politieagent spontaan mee wilde doen”, vertelt het ondernemende duo. Ze zetten een filmpje op hun TikTok-kanaal, waar het al aan 300.000 views zit.

Patrick Lippens en Nicolas Depoorter zakten woensdagochtend naar het Power Tankstation aan de Gentsesteenweg (N43) in Harelbeke af, tegenover supermarkt Albert Heijn. Om er mensen die kwamen tanken te laten bankdrukken. In ruil voor gratis brandstof in deze financieel moeilijke tijden en met als extra geschenkje proteïnewater van Pat-Nutrition. So far, so good, tot twee agenten van de politiezone Gavers er opdaagden.

Quote We hebben respect voor de positieve ingesteld­heid van het politie­korps Nicolas Depoorter

Lippens en Depoorter spraken de agenten vriendelijk aan. Met succes, want een agent zag een rondje bankdrukken wel zitten. Hij duwde 30 keer 60 kilogram omhoog. Best straf, met zijn conditie zit het duidelijk goed. “Of hoe de arm der wet ‘power’ toonde”, glimlacht Nicolas Depoorter. “We gebruiken de beelden om te tonen hoe de agent vrijblijvend mee deed. We hebben respect voor de positieve ingesteldheid van het politiekorps”, aldus Nicolas Depoorter. Niet onbelangrijk: de agenten wilden er geen gratis brandstof voor in ruil.

Het was de zoveelste stunt van Pat-Nutrition, om hun onderneming te promoten. Eerder scheurden ze in een knalrode Ferrari met kerstboom op het dak door Kortrijk, vatten ze halfnaakt op een rotonde op ’t Hoge in Kortrijk post, reden ze in een cabrio vol babes door een carwash in Kuurne en bowlden ze met een dwerg op een bowlingbaan in Deerlijk. What’s next, guys? Je kan hun avonturen volgen op hun TikTok-kanaal.

