Arend Thor vermist in Heule, baasjes lanceren oproep: “Onbekende heeft zijn riem doorgesneden”

Al zeven jaar is de chili-arend, ook een grijze arendbuizerd genoemd, een vaste waarde in het gezin van Virginie Lorez uit Heule bij Kortrijk. Het gezin adopteerde Thor toen hij nog klein was, maar sinds afgelopen woensdag is het dier plots vermist. Thor verblijft normaal in de tuin van het gezin, maar daar zou iemand binnengedrongen zijn en het dier hebben losgemaakt. “Thor hangt normaal vast met een riem aan een steen, zodat hij niet kan ontsnappen”, vertelt Virginie. “Woensdag merkten we plots dat het koord was doorgesneden. Thor was nergens meer te bespeuren.” Ze heeft geen idee wie dat gedaan zou hebben.