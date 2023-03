Archeologen leggen muur van Guldensporenslag bloot in Kortrijk: “Militaire geschiedenis van Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt nog meer voelbaar”

Delphine (32) eert met nieuw modemerk Fortry The Label haar overleden vader: “Ik ben creatief en een doorzetter, net zoals papa”

Delphine Fortry heeft met Magnificence al zes jaar een damesboetiek in Kortrijk, nu lanceert ze met Fortry The Label haar eigen modemerk. Delphine eert zo haar vader Jan Fortry (51), die op 28 september 2018 plots overleed. “Hij was de beste papa die je je kan inbeelden, we denken nog elke dag aan hem”, vertelt Delphine. Fortry The Label biedt unieke ontwerpen voor vrouwen die zelfliefde omarmen en zich zelfverzekerd willen voelen. Haar verhaal.