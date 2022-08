Arch Enemy, Flip Kowlier, Pat Krimson of toch liever Samson? Vijf heel uiteenlopende festivaltips in het zuiden van West-Vlaanderen

Een fris pintje en een optreden? Dan moet je in het komende verlengde weekend in het zuiden van West-Vlaanderen zijn. Het aanbod is even divers als indrukwekkend. De metalheads onder ons zakken straks ongetwijfeld af naar Kortrijk, maar Alcatraz is niet het enige festival dat voor de deur staat. We pikten er vijf uit die qua genres en publiek mijlen ver uit elkaar liggen, maar stuk voor stuk de moeite waard zijn. Het belooft snikheet te worden, dus vergeet je zonnecrème niet!

Melkrock, Tielt

Volledig scherm Ertebrekers tijdens Melkrock 2016 © Sam Vanacker

Een feest voor de hele familie. Het gezellige muziekfestival op het feeërieke recreatiedomein De Watewy in Tielt bestaat 25 jaar en is zondag aan de 23ste editie toe. Headliner van dienst is Flip Kowlier, die er zijn nieuwe album ‘September’ komt voorstellen. Nog op het hoofdpodium staat Borokov Borokov, Humo’s Rock Rally-finalist Cloudy-Oh en cultfenomeen Willy Organ. Radio Figaro zorgt voor randanimatie overdag en sluit de zijtent af met een feestelijke dj-set. Voor de kinderen is er een speelstraat vol luchtkastelen. De organiserende vzw Heelal mikt op zo’n 1.200 bezoekers.

Tickets zijn beschikbaar op www.melkrock.be.

#Likeme en Samson & Marie op de Ketnet Zomertour in Roeselare

Volledig scherm De Ketnet Zomertour op het Mandelaplein in Kortrijk in 2019. © Henk Deleu

Een feest voor de kinderen. Het mobiele zomerfestival brengt op maandag 15 augustus enkele grote namen uit de stal van Studio 100 en Ketnet naar de Grote Markt in Roeselare. De line-up is indrukwekkend. Tussen 14 en 17 uur treden Samson & Marie, Sarah en Bavo, Kaatje, Viktor en Kamiel, De Nachtwacht, GameKeepers, De KetnetBand én #LikeMe op in het hart van de stad. Tussen de optredens door delen de artiesten ook handtekeningen uit. De Ketnet Zomertour is helemaal gratis toegankelijk.

Meer info op www.ouders.ketnet.be/evenementen/kom-naar-de-ketnet-zomertour.

Cirque Magique, Kasteel van Bossuit

Volledig scherm Cirque Magique © Cirque Magique

Een feest voor de ravers. In 2021 verhuisde Cirque Magique van Ledegem naar het Kasteel van Bossuit in Avelgem, waar de tenten nu voor de tweede keer worden opgeslagen. Op de affiche van het driedaagse festival staan dj’s uit de techno-, melodic house- en retroscene. Onder andere Nico Morano, Marco Bailey, Jan Vercauteren en Yves Deruyter komen naar Bossuit. Een groot verschil met de vorige editie is dat er op zaterdag en zondag twee podia zijn. Ook de draaimolen is terug van de partij. Vorig jaar lokte het festival zo'n 5.000 bezoekers.

Tickets zijn nog beschikbaar op www.cirquemagique.eu.

Alcatraz Open Air, Kortrijk

Volledig scherm Alcatraz is in een mum van tijd uitgegroeid tot een vaste waarde © Alcatraz

Een feest voor de liefhebbers van het zwaardere werk. Bovendien heeft Alcatraz een paar nieuwigheden in petto. Zo is het festivalterrein een stuk ruimer en is er een vierde podium bij gekomen, waardoor er per festivaldag 12.000 bezoekers ontvangen kunnen worden. Nog nieuw is dat er voortaan met ECO-muntjes gewerkt wordt, waardoor je best geen bekertjes op de grond meer gooit. Headliners zijn onder meer Behemoth, Accept, Arch Enemy, Heilung en Electric Callboy.

Tickets zijn beschikbaar via www.alcatraz.be

Bezemrock, Beselare

Volledig scherm Praga Khan op Bezemrock 2019 © LBR

Een feest voor grote én kleine heksjes. Bij deze vijftiende editie van Bezemrock wordt de omgeving van OC De Leege Plaetse voor het eerst drie dagen lang omgetoverd tot een festivalterrein. Zoals de traditie dat wil wordt het festival op vrijdag geopend met dancemuziek, met onder meer Pat Krimson. Op zaterdag ligt de klemtoon op rock en pop, terwijl er op zondag een gratis kidsfestival is, met optredens van Blitz, clown Pleks en Frisco de discopinguïn. Als afsluiter is er zondag een gratis Vlaamse avond met onder meer Gene Thomas.

Info en tickets op www.bezemrock.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.