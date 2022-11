Anouck (20) treedt ondanks ongeneeslijke spierziekte als co-pilote aan tijdens rally van Kortrijk: “Zware rugpijn en schrik voor rolstoel, maar ik geef mijn passie niet op”

Kortrijk Kortrijk toont respect voor afvalopha­lers: ze zetten elke week 66.000 stappen en lopen ruim 10 kilometer per dag

Het is de week van het Afvalteam. Burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) bedankte afgelopen woensdag alle betrokkenen. Door met doosjes pralines naar het recyclagepark in Heule en het depot in Marke te trekken. “Het is evident om respect te hebben voor hen en voor hun werk.”

17 november