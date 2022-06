Anoniem of in speciale grijze tenues maar altijd volledig bewapend: maak kennis met het TARES-team van de politiezone Vlas

Kortrijk/Kuurne/LendeledeDe politie van de zone Vlas (Kortrijk, Kuurne en Lendelede) beschikt als eerste Zuid-West-Vlaamse politiezone voortaan over een volwaardig bijzonder bijstandsteam: TARES. Het Tactisch (TA) Respons (RES) team bestaat uit 12 speciaal opgeleide politiemensen die zullen instaan voor moeilijke of risicovolle interventies. Ze zullen gemaskerd, meestal in burger maar ook in speciale grijze tenues en volledig bewapend opereren.

Helemaal nieuw is het TARES-team bij de politiezone Vlas niet. Al in de jaren ’90 beschikte de Kortrijkse gemeentepolitie over een dergelijk bijstandsteam maar opereren gebeurde altijd wat in een grijze zone. Nu het wettelijk kader op punt staat en de rechtszekerheid verhoogde, investeerde de politiezone volop in de opleiding van een volwaardig team.

“Het team zal zo goed als altijd ingezet kunnen worden en per 3 meestal in burger opereren”, legt korpschef Filip Devriendt uit. “Het beschikt over een anoniem snel interceptievoertuig. Bij geplande tussenkomsten zoals huiszoekingen of operaties die uren duren zullen ze in speciaal herkenbare, grijze tenues te zien zijn, met een patch van ‘special assistance unit’.”

Volledig scherm Het TARES-team van de politiezone Vlas in volle actie bij de onderschepping van een voertuig met verdachten en navolgende arrestatie. © Henk Deleu

Bijna de klok rond

Het TARES-team zal ingezet worden bij tussenkomsten of opdrachten met een bepaalde potentiële risicograad die de gewone basispolitiezorg overschrijden. In eerste instantie als steun voor de gewone interventiepatrouilles als de fysieke integriteit van burgers of politiemensen in het gedrang dreigt te komen. Maar ook bij het afdwingen van de openbare orde in gebieden waar de burgemeester versterkte maatregelen afkondigde, arrestaties, het bevriezen van situaties in afwachting van de komst van de speciale eenheden van de federale politie (bij gijzelingen of verschansingen met wapens is dat hogere niveau nog altijd verplicht), bescherming van transporten, onderscheppen van voertuigen,… De teamleden slaagden één voor één voor de speciale training van 160 uren. In West-Vlaanderen beschikken enkel Brugge en Oostende ook al over een dergelijk bijzonder bijstandsteam.

Volledig scherm Het TARES-team van de politiezone Vlas in volledige uitrusting. © Henk Deleu

Volledig scherm Het TARES-team van de politiezone Vlas in volledige uitrusting. © Henk Deleu

Meerwaarde

“In eerste instantie willen we als politiezone Vlas staan voor een goed en nauw contact met de burgers, maar we moeten ook klaar staan als er kordaat opgetreden moet worden”, aldus nog Filip Devriendt. “Kortrijk is een centrumstad in volle groei, dus moet onze politiezone ook op het vlak van veiligheid meegroeien”, aldus Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe. “Door onze ligging dicht bij Frankrijk moeten we ons ook wapenen tegen criminelen die de grens oversteken. Met het eigen, lokale TARES-team zijn we minder afhankelijk van het speciale interventieteam van de federale politie.” “Maar ook voor kleinere gemeenten als Kuurne of Lendelede is zo’n team een meerwaarde”, aldus Kuurns burgemeester Francis Benoit. “Denk maar aan recente zware incidenten zoals familieruzies, afrekeningen in het drugsmilieu,… in kleinere gemeenten.”

Volledig scherm De leden van het TARES-team zijn niet alleen herkenbaar aan hun grijze tenue maar ook aan een speciale patch op de arm. © Henk Deleu

Volledig scherm Het TARES-team van de politiezone Vlas in volledige uitrusting. © Henk Deleu

Volledig scherm Het TARES-team van de politiezone Vlas in volle actie bij de onderschepping van een voertuig met verdachten en navolgende arrestatie. © Henk Deleu

Volledig scherm Het TARES-team van de politiezone Vlas in volle actie bij de onderschepping van een voertuig met verdachten en navolgende arrestatie. © Henk Deleu

Volledig scherm Het TARES-team van de politiezone Vlas in volle actie bij de onderschepping van een voertuig met verdachten en navolgende arrestatie. © Henk Deleu

